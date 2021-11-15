НАСА отложило высадку космонавтов на Луну
Генеральная инспекция Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявила, что дату высадки космонавтов на Луну придётся перенести на более поздний срок. Об этом говорится в докладе инспекции.
В НАСА считают, что на разработку и испытание новых скафандров и космического корабля потребуется больше времени. Согласно графику, высадка астронавтов на Луну была запланирована на 2024 год. Сейчас её перенесли на несколько лет вперёд.
Изменятся даты двух миссий программы «Артемида», которые также связаны с изучением Луны. Первую – беспилотную, в ходе которой космический корабль Orion выйдет на орбиту Луны и вернется на Землю, перенесут на лето 2022 года с ноября 2021 года. На середину 2024 года перенесут и вторую миссию – пилотируемую, рамках которой Orion выполнит ту же задачу, что и впервой миссии, только с экипажем на борту.
Ранее НАСА отмечало, что рассмотрит ракеты частных компаний для полётов космонавтов на Луну.
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