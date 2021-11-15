НАСА отложило высадку космонавтов на Луну

Генеральная инспекция Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявила, что дату высадки космонавтов на Луну придётся перенести на более поздний срок. Об этом говорится в докладе инспекции.

В НАСА считают, что на разработку и испытание новых скафандров и космического корабля потребуется больше времени. Согласно графику, высадка астронавтов на Луну была запланирована на 2024 год. Сейчас её перенесли на несколько лет вперёд.