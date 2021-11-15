НАСА отложило высадку космонавтов на Луну

Генеральная инспекция Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявила, что дату высадки космонавтов на Луну придётся перенести на более поздний срок. Об этом говорится в докладе инспекции.

В НАСА считают, что на разработку и испытание новых скафандров и космического корабля потребуется больше времени. Согласно графику, высадка астронавтов на Луну была запланирована на 2024 год. Сейчас её перенесли на несколько лет вперёд.

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Изменятся даты двух миссий программы «Артемида», которые также связаны с изучением Луны. Первую – беспилотную, в ходе которой космический корабль Orion выйдет на орбиту Луны и вернется на Землю, перенесут на лето 2022 года с ноября 2021 года. На середину 2024 года перенесут и вторую миссию – пилотируемую, рамках которой Orion выполнит ту же задачу, что и впервой миссии, только с экипажем на борту.

Ранее НАСА отмечало, что рассмотрит ракеты частных компаний для полётов космонавтов на Луну.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:ЛунаНаса
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