Корабль Starliner отстыковался от МКС и отправился на Землю

Космический корабль Starliner в беспилотном режиме отстыковался от Международной космической станции. Трансляцию ведет NASA.

«Отстыковка подтверждена, Starliner начинает свое возвращение на Землю», — отметили специалисты центра управления полетами в Хьюстоне.

Отстыковка началась в 18:04 по времени Восточного побережья (01:04 мск). Starliner отчалил на безопасное расстояние от МКС — около 200 метров — и начал свое возвращение со станции. Как ожидается, космический корабль приземлится в штате Нью-Мексико около 07:00 по Москве. На борту Starliner на Землю вернутся отработанные материалы и груз с космической станции.

Корабль Starliner отправился в полет 5 июня с астронавтами NASA Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Планировалось, что миссия продлится примерно неделю, однако она затянулась из-за проблем в двигателе корабля и утечки гелия. Астронавты не смогли ликвидировать неполадки, было решено, что Starliner вернется с МКС без экипажа, а Уилмор и Уильямс останутся на станции до февраля.

