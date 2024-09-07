Корабль Starliner отстыковался от МКС и отправился на Землю
Космический корабль Starliner в беспилотном режиме отстыковался от Международной космической станции. Трансляцию ведет NASA.
«Отстыковка подтверждена, Starliner начинает свое возвращение на Землю», — отметили специалисты центра управления полетами в Хьюстоне.
Отстыковка началась в 18:04 по времени Восточного побережья (01:04 мск). Starliner отчалил на безопасное расстояние от МКС — около 200 метров — и начал свое возвращение со станции. Как ожидается, космический корабль приземлится в штате Нью-Мексико около 07:00 по Москве. На борту Starliner на Землю вернутся отработанные материалы и груз с космической станции.
Корабль Starliner отправился в полет 5 июня с астронавтами NASA Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Планировалось, что миссия продлится примерно неделю, однако она затянулась из-за проблем в двигателе корабля и утечки гелия. Астронавты не смогли ликвидировать неполадки, было решено, что Starliner вернется с МКС без экипажа, а Уилмор и Уильямс останутся на станции до февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru