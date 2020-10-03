Торжества по случаю 65-летия космодрома Байконура отменили из-за пандемии

В Казахстане отменили празднование по случаю 65-летия основания космодрома Байконур на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Торжества планировали на 4 октября 20202 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

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«В Казахстане действует режим мер по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции. Постановлением главы администрации города Байконур на территории города продлен режим ограничительных мероприятий. В этой связи подготовительные работы по празднованию на космодроме не проводились, вопрос празднования 65-летия космодрома Байконур снят с повестки дня», - ответили в ведомстве.

Ранее празднование 65-летия космодрома были перенесены со 2 июня на 4 октября по предложению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина также по причине эпидемии коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:КоронавирусБайконур
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