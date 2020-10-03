Торжества по случаю 65-летия космодрома Байконура отменили из-за пандемии

«В Казахстане действует режим мер по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции. Постановлением главы администрации города Байконур на территории города продлен режим ограничительных мероприятий. В этой связи подготовительные работы по празднованию на космодроме не проводились, вопрос празднования 65-летия космодрома Байконур снят с повестки дня», - ответили в ведомстве.

Ранее празднование 65-летия космодрома были перенесены со 2 июня на 4 октября по предложению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина также по причине эпидемии коронавируса.

