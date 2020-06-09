Тень на плетень. Зачем и на что обижается глава Роскосмоса

«Я не заметил в Штатах злорадства на уровне профессионалов. А так – мало ли кто что говорит, точно так же, как в нашей стране. Есть много политиков, не всегда воспитанных, со своими интересами. На профессиональном уровне я такого не слышал, ни от руководителей американской космонавтики, ни от Илона Маска. Ничего такого не было. А с нашей стороны – да. Не случайно эта фраза, которую тогдашний вице-премьер, а ныне гендиректор Роскосмоса шесть лет назад сказал про батут, отложилась. Она была довольно обидна и не отвечала тому духу международного сотрудничества, который тогда уже 15 лет складывался на МКС. Россия и Соединенные Штаты там были партнерами, поэтому фраза про батут была чрезвычайно обидна, она была сказана официальным лицом, отвечавшим на тот момент в российском правительстве за всю космонавтику», - напомнил он.

Эксперт указал, что глава Space X Илон Маск неоднократно очень благожелательно высказывался и в адрес российских конструкторов, и тех исторических свершений, которые Советский Союз совершил в космосе.

«Даже некоторые свои твиты он пишет на русском языке в знак уважения. Поэтому здесь попытка Рогозина навести тень на плетень, отвести от себя, что не он один такой», - добавил собеседник НСН.

Он отметил еще одно утверждение Рогозина в Forbes, которое вызывает вопросы.

«Там был еще такой тезис Рогозина, что, хотя у Америки снова есть свой пилотируемый комплекс, но «наш все равно дешевле». Думаю, этот тезис абсолютно ошибочен. Трудно посчитать, но я думаю, что Роскосмос не знает в реальности, сколько стоит одно место на «Союзе», его себестоимость. У «Роскосмоса» космические корабли и ракеты делаются очень долго, в рамках очень большой кооперации, и реальную себестоимость он не представляет. К тому же космические корабли не имеют рыночной цены. Роскосмос их никогда на рынке не продавал. Если считать по ракете-носителю «Союз», которая выводит космический корабль «Союз» с тремя космонавтами, то она стоит 30 млн долларов, по 10 млн на нос. Американский Falcon, на котором Маск выводит, стоит на рынке 60 млн долларов. Но он выводит шесть астронавтов. То есть по ракете-носителю, без учета стоимости корабля, мы получает приблизительный баланс. Думаю, сравнимы цены и по кораблям «Союз» и Crew Dragon», - объяснил Ионин.

Он полагает, что статья Рогозина – это попытка оправдаться. «И потом, мы понимаем, что клиенты к Маску пойдут только потому что он Маск. Важное значение имеет не просто цена, а кто ты на рынке. Маск себя зарекомендовал с самой хорошей стороны, поэтому с ним будут работать с удовольствием, даже, может быть, переплачивая. Поэтому руководитель Роскосмоса говорит то, что говорят, когда уже нечего сказать», - заключил членкор Академии космонавтики.

Напомним, 30 мая ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.

