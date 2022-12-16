Температура на корабле «Союз МС-22» превысила +30 градусов из-за ЧП

Температура воздуха на космическом корабле «Союз МС-22» составляет +30 °C, следует из переговоров экипажа МКС с Центром управления полётами, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас в корабле очень жарко, +30 °C, может, даже больше», — говорится в сообщении представителя ЦУП.

Выход россиян с МКС в открытый космос отменили из-за сигнала системы диагностики

По его словам, в связи с этим на корабле немного изменится система вентиляции.

Накануне российские космонавты после визуального осмотра подтвердили утечку из системы охлаждения корабля «Союз МС-22».

Ранее «Роскосмос» назвал виновника повреждения обшивки «Союза МС-22», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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