Температура на корабле «Союз МС-22» превысила +30 градусов из-за ЧП
Температура воздуха на космическом корабле «Союз МС-22» составляет +30 °C, следует из переговоров экипажа МКС с Центром управления полётами, сообщает «Интерфакс».
«Сейчас в корабле очень жарко, +30 °C, может, даже больше», — говорится в сообщении представителя ЦУП.
По его словам, в связи с этим на корабле немного изменится система вентиляции.
Накануне российские космонавты после визуального осмотра подтвердили утечку из системы охлаждения корабля «Союз МС-22».
Ранее «Роскосмос» назвал виновника повреждения обшивки «Союза МС-22», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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