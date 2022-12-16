Температура на корабле «Союз МС-22» превысила +30 градусов из-за ЧП

Температура воздуха на космическом корабле «Союз МС-22» составляет +30 °C, следует из переговоров экипажа МКС с Центром управления полётами, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас в корабле очень жарко, +30 °C, может, даже больше», — говорится в сообщении представителя ЦУП.