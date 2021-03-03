Су-27 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем
Российский Су-27 сопроводил два стратегических бомбардировщика В-1В американских ВВС над Балтийским морем. Об этом сообщает национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что отечественные средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами два объекта, приближающихся к границам РФ. Истребитель Су-27 поднялся на опознавание воздушных целей и сопроводил их над Балтийским морем, не допустив нарушения госграницы.
Национальный центр управления обороной подчеркивает, что полет российского истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.
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