Су-27 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем

Российский Су-27 сопроводил два стратегических бомбардировщика В-1В американских ВВС над Балтийским морем. Об этом сообщает национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что отечественные средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами два объекта, приближающихся к границам РФ. Истребитель Су-27 поднялся на опознавание воздушных целей и сопроводил их над Балтийским морем, не допустив нарушения госграницы.

Национальный центр управления обороной подчеркивает, что полет российского истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.

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ФОТО: Wikimedia
ТЕГИ:ВВС СШАБалтийское МореСу-27
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