Стратегический комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

Стратегический комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

МИД РФ призвал не верить вбросам о «неуспешном» испытании «Сармата»

Уточняется, что вес одного снаряда комплекса превышает 200 тонн, а дальность стрельбы составляет 18 тысяч километров.

Первые успешные испытания этой ракеты состоялись в апреле прошлого года. Тогда в Минобороны России «Сармат» называли «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безусловным приоритетом является укрепление и развитие российской армии, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роскосмос«сармат»

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