Стратегический комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство
1 сентября 202313:15
Стратегический комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Уточняется, что вес одного снаряда комплекса превышает 200 тонн, а дальность стрельбы составляет 18 тысяч километров.
Первые успешные испытания этой ракеты состоялись в апреле прошлого года. Тогда в Минобороны России «Сармат» называли «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что безусловным приоритетом является укрепление и развитие российской армии, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военный эксперт: Украина не наладит массовое производство дальнобойных ракет
- СМИ: В Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет
- Стадионные концерты «Зверей» и Арбениной вошли в число главных хитов лета
- В Стокгольме вырвазили уверенность в ратификации Турцией заявки Швеции в НАТО
- Стратегический комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство
- МВД опровергло запрет на установку гаджетов на лобовое стекло автомобиля
- Песков: Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября в середине дня
- В Воронеже открыли самую большую школу России
- Польша назвала учения ОДКБ элементом психологической войны
- Periodico: Более 3 тысяч украинских бойцов прошли обучение в Испании
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru