Стартовала ракета «Союз» со спутником в интересах Минобороны РФ
9 февраля 202413:41
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» которая вывела на орбиту Земли новый спутник в интересах Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал военного ведомства.
Как отмечается, аппарат уже принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.
Все его системы исправны и работают в штатном режиме.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ выполнит 18 пусков ракет-носителей в интересах Космических войск в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru