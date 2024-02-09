Стартовала ракета «Союз» со спутником в интересах Минобороны РФ

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» которая вывела на орбиту Земли новый спутник в интересах Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

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Как отмечается, аппарат уже принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

Все его системы исправны и работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ выполнит 18 пусков ракет-носителей в интересах Космических войск в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:СпутникКосмосРакета-носительМинобороны РФ

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