Россиянин Горбунов в сентябре полетит на МКС на корабле Crew Dragon
Космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов полетит на Международную космическую станцию (МКС) не раньше 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Отмечается, что россиянин отправится в космос на корабле Crew Dragon в составе экипажа Crew–9. Вместе с ним полетит астронавт NASA Ник Хейг.
В сообщении говорится, что экипаж миссии SpaceX Crew 9 был сокращён до двух человек с целью вернуть на Землю астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс, которые прибыли на МКС в июне рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner.
«Астронавты Зена Кардман и Стефани Уилсон, которые должны были войти в экипаж, отправятся на МКС в рамках будущих миссий», - заключили в NASA.
Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что при отсутствии SpaceX вернуть домой застрявший на МКС экипаж американского корабля Boeing Starliner способна только Россия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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