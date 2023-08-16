Станция «Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли

В сообщении говорится, что двигатели станции включались дважды. Для выхода на орбиту в 11:57 мск на 243 секунды включился корректирующий тормозной двигатель, а затем в течение 76 секунд работали двигатели мягкой посадки.

«Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны», - указали в «Роскосмосе», отметив, что все системы «Луна-25» функционируют в штатном режиме, связь со станцией устойчивая.

Ранее в госкорпорации заявили, что информация о состоянии систем «Луны-25» будут поступать на Землю в течение всей миссии в режиме реального времени, сообщает RT.