Стало известно время отправки Тома Круза в космос
Путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года опубликован на странице Space Shuttle Almanac в Twitter. В частности, там значится «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon. Его пассажирами станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман. Из публикации следует, что они отправятся в космос в октябре 2021 года.
В экспедиции также примет участие опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир, имя которого пока неизвестно. Портал ScreenRant уточняют, место может быть зарезервировано для продюсера или оператора.
О том, что голливудский актер снимется в эпизодах фильма на борту МКС, стало известно в начале мая.
Компания Илона Маска SpaceX отправит американского актера Тома Круза в космос для съемок нового приключенческого фильма, сообщает Deadline. Источники агентства сообщили, что этот проект станет первой сюжетной полнометражной картиной, которая будет снята в космосе.
В работе над ней также примет участие NASA. В настоящее время проект находится на этапе разработки. Другие подробности не уточняются
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