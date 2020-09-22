Стало известно время отправки Тома Круза в космос

Путевой лист Международной космической станции (МКС) на следующие три года опубликован на странице Space Shuttle Almanac в Twitter. В частности, там значится «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon. Его пассажирами станут актер Том Круз и режиссер Даг Лайман. Из публикации следует, что они отправятся в космос в октябре 2021 года.

В экспедиции также примет участие опытный американский астронавт-исследователь Майкл Эладио Лопес-Алегриа и еще один пассажир, имя которого пока неизвестно. Портал ScreenRant уточняют, место может быть зарезервировано для продюсера или оператора.

О том, что голливудский актер снимется в эпизодах фильма на борту МКС, стало известно в начале мая.