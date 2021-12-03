Рогозин: МКС уклонится от космического мусора

Маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от обломков американской ракеты планируется в пятницу в 10:58 мск. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Фрагмент ракеты США приблизится к МКС

«Предварительно 3 декабря с.г. в 10.58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска. — 19.05.1994)», — написал Рогозин в Telegram.

Ранее стало известно, что в пятницу с МКС сблизится фрагмент американской ракеты Pegasus, напоминает «Свободная пресса». Обломок подлетит к станции на 5,4 километра, отмечает RT.

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Фото: twitter.com/Rogozin
ТЕГИ:МКСРоскосмосДмитрий Рогозин
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