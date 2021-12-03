Рогозин: МКС уклонится от космического мусора
Маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от обломков американской ракеты планируется в пятницу в 10:58 мск. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Предварительно 3 декабря с.г. в 10.58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска. — 19.05.1994)», — написал Рогозин в Telegram.
Ранее стало известно, что в пятницу с МКС сблизится фрагмент американской ракеты Pegasus, напоминает «Свободная пресса». Обломок подлетит к станции на 5,4 километра, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Рогозин: МКС уклонится от космического мусора
- Меркель проводили с поста канцлера под панк-рок и церковную музыку
- В России зафиксировали сезонный рост цен на мандарины
- В США заявили о «самосаботаже» Украины в ситуации с Крымом
- Десять человек отравились угарным газом в селе в Якутии
- «Вектор»: существует опасность заболеть COVID-19 и Эболой одновременно
- В храмах Кузбасса проходит панихида по погибшим на шахте «Листвяжная»
- Норвегия выступила против войск НАТО у российских границ
- Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
- Минтранс отказался от инициативы проверять QR-коды при покупке авиабилетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru