Стало известно, когда трещину на МКС заделают окончательно
Трещину, образовавшуюся в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), окончательно заделают в феврале 2021 года. Это станет возможным после доставки на станцию на грузовом корабле «Прогресс» специального ремонтного комплекта. Об этом сообщается в свежем номере журнала «Русский космос», выпускаемого Роскосмосом.
Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020-го, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях станции для проверки их герметичности, а также по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда», подчеркивает РЕН ТВ.
В Роскосмосе сообщили, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго, пишет РИА Новости.
Между тем, в начале ноября Межведомственная комиссия утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-18». Об этом сообщили в «Роскосмосе», подчеркнув, что в него войдут три российских космонавта. Известно, что в состав основного экипажа включили Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова. Их дублерами станут Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.
Корабль отправится к МКС в апреле 2021 года.
Напомним, до этого полностью российский экипаж летал в 2000 году на орбитальную станцию «Мир». Интерфакс подчеркивает, что ранее глава центра подготовки космонавтов Павел Власов заявлял, что полностью российский экипаж должен отправиться на МКС в текущем году. Однако позже стало известно, что из-за неготовности американских космических кораблей НАСА выкупило еще несколько мест в российских «Союзах».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Главный Дед Мороз России отказался прививаться от COVID-19
- Песков отменил традиционный брифинг с журналистами
- Лукашенко рассказал, во сколько обойдётся создание белорусской вакцины от COVID-19
- Житель Пятигорска напал с ножом на полицейских
- Соловьев заявил, что США готовят Украину «на заклание»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru