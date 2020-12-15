Стало известно, когда трещину на МКС заделают окончательно

Трещину, образовавшуюся в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), окончательно заделают в феврале 2021 года. Это станет возможным после доставки на станцию на грузовом корабле «Прогресс» специального ремонтного комплекта. Об этом сообщается в свежем номере журнала «Русский космос», выпускаемого Роскосмосом.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020-го, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях станции для проверки их герметичности, а также по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда», подчеркивает РЕН ТВ.

В Роскосмосе сообщили, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго, пишет РИА Новости.