США заявили о взрыве в космосе бака «Фрегата-СБ»
Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе. Как пишет РИА Новости, об этом на своей странице в Twitter заявили представители 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. По имеющимся у американских военных данным, инцидент произошел утром 8 мая, при этом взрыв не был вызван столкновением бака с другим объектом.
Впоследствии американские военные засекли 65 обломков. При этом, не уточняется, угрожают ли они действующим спутникам.
Напомним, при помощи «Фрегат-СБ» на орбиту в июле 2011 года была выведена российская астрофизическая обсерватория «Спектр-Р».
Между тем, ранее НСН писала, что администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что к соглашению планируется привлечь ряд стран, причем на первых порах России среди них не будет.
Известно, что документ, в частности, направлен на то, чтобы дать компаниям, ведущим добычу ресурсов на Луне, право становиться собственниками этих ресурсов.
Источник также отмечает, что в ближайшие недели должностные лица США планируют официально обсудить соглашение с такими странами, как Канада, Япония, государства ЕС, а также ОАЭ. Россия в этом списке не фигурирует по рекомендации Пентагона, который обеспокоен «опасными маневрами» российских спутников
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