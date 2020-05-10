США заявили о взрыве в космосе бака «Фрегата-СБ»

Бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе. Как пишет РИА Новости, об этом на своей странице в Twitter заявили представители 18-ой эскадрильи контроля космического пространства ВВС США. По имеющимся у американских военных данным, инцидент произошел утром 8 мая, при этом взрыв не был вызван столкновением бака с другим объектом.

Впоследствии американские военные засекли 65 обломков. При этом, не уточняется, угрожают ли они действующим спутникам.

Напомним, при помощи «Фрегат-СБ» на орбиту в июле 2011 года была выведена российская астрофизическая обсерватория «Спектр-Р».