США заподозрили Россию в атаке на свой беспилотник над Ливией

Американский беспилотник, который пропал в конце ноября в небе над Ливией, мог быть сбит российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление источника в африканском командовании Вооруженных сил США (AFRICOM).

Наряду с этим, агентство приводит также и высказывание командующего AFRICOM Стивена Таунсенда. Он в свою очередь потребовал вернуть США обломки сбитого дрона.

Напомним, что о потере беспилотника в Ливии американские военные сообщили 23 ноября. Об этом сообщало Deutsche Welle. В AFRICOM тогда заявили, что дрон не был вооружен и проводил разведку.

Ранее сообщалось, что Пентагон выделил 16,2 миллиона долларов на поставку прототипа СВЧ-пушки Phaser, пишет военный новостной ресурс Defence Blog. Оружие рассчитано на борьбу с беспилотными летательными аппаратами. У России пока нет подобного оружия, но разработать его не стоит особого труда, заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, поводом к таким проектам послужат недавние атаки на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

