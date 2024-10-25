США введут в строй оружие для подавления российских спутников

По данным издания, уже устранены все технические проблемы. Запуск системы, получившей название Meadowlands, начнется в 2025 году.

Оценка эффективности нового оружия будет дана в период с января по март будущего года.

Ранее Пентагон сообщил о контактах с Россией по поводу противоспутниковых средств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

