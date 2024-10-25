США введут в строй оружие для подавления российских спутников
25 октября 202417:55
Соединенные Штаты введут в строй оружие, предназначенное для подавления российских и китайских спутников на околоземной орбите, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на космические силы США.
По данным издания, уже устранены все технические проблемы. Запуск системы, получившей название Meadowlands, начнется в 2025 году.
Оценка эффективности нового оружия будет дана в период с января по март будущего года.
Ранее Пентагон сообщил о контактах с Россией по поводу противоспутниковых средств, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru