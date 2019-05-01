США впервые применили F-35 в боевых условиях

Известно, что истребители нанесли удар по расположенной в горах Хамрин сети туннелей. Они используются боевиками «Исламского государства», террористической организацией, которая запрещена в России.

Пилот истребителя подполковник Йозеф Моррис рассказал, что F-35A оснащен новейшим радаром и датчиками, а также может собирать и транслировать информацию с поля боя в реальном времени. По его словам истребитель способен делиться полученными данными с другими F-35 и даже с самолетами четвертого поколения.

Ранее экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал в беседе НСН, почему мечты США о стратегическом превосходстве над всем миром неосуществимы.

