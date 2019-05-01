Авиация и космос

США впервые применили F-35 в боевых условиях

2 мая11:45

Соединенные Штаты Америки впервые применили истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на официальном сайте американских военно-воздушных сил, пишет Газета.ру. Уточняется, что два самолета приняли участие в боевой операции «Непоколебимая решимость» в Ираке.

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Известно, что истребители нанесли удар по расположенной в горах Хамрин сети туннелей. Они используются боевиками «Исламского государства», террористической организацией, которая запрещена в России.

Пилот истребителя подполковник Йозеф Моррис рассказал, что F-35A оснащен новейшим радаром и датчиками, а также может собирать и транслировать информацию с поля боя в реальном времени. По его словам истребитель способен делиться полученными данными с другими F-35 и даже с самолетами четвертого поколения. 

Ранее экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал в беседе НСН, почему мечты США о стратегическом превосходстве над всем миром неосуществимы.

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ФОТО: РИА Новости
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