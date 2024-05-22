США: Россия запустила в космос аппарат, способный уничтожать другие спутники

По его словам, это случилось 16 мая. Спутник, как указал представитель Пентагона, «является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли».

Райдер отметил, что на той же орбите находятся американский правительственный спутник. Представитель военного ведомства также подчеркнул, что американские военные продолжат следить за российским космическим аппаратом, чьи характеристики якобы сходны с противоспутниковыми вооружениями, которые якобы выводились на орбиту в 2019-2022 годах.

Ранее Пентагон сообщил о контактах с Россией по поводу противоспутниковых средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

