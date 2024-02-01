США перебросили группу стратегических бомбардировщиков на остров Гуам

Боевая группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыла на авиабазу на острове Гуам, проинформировало Командование ВВВ США на Тихом океане, сообщает «Интерфакс».

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Целью переброски названа поддержка миссии стратегического сдерживания в регионе.

«Военно-воздушные силы самообороны Японии и ВВС США уже провели двусторонние учения в целях укрепления способностей по сдерживанию и реагированию японо-американского альянса», - подчеркивается в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Поляков
ТЕГИ:Военные УченияЯпонияБомбардировщикиСША

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