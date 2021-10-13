Космический корабль New Shepard Джеффа Безоса отправился во второй полёт

Космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin, которая принадлежит американскому миллиардеру Джеффу Безосу, начал второй пилотируемый суборбитальный полет, сообщает ТАСС.

Ракета-носитель стартовала с космодрома в районе города Ван-Хорн (штат Техас, США). На борту New Shepard находятся четыре пассажира, в том числе звезда сериала «Звёздный путь» (Star Trek, 1966-1969) Уильям Шатнер.

New Shepard поднимется на высоту более 100 км, после чего ракета-носитель отделится и вернётся на землю, а корабль спустится несколько позже при помощи парашютов.

Ранее Джефф Безос сам побывал в космосе на корабле New Shepard, вместе со своим младшим братом Марком, 18-летним сыном голландского бизнесмена Оливера Дэмена и 82-летней Уэлли Фанк.

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ФОТО: twitter.com
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