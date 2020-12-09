США обвинили Россию в «безответственных действиях» в космосе
США назвали действия России в космическом пространстве "безответственным поведением", которое несет угрозу американским национальным интересам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу национальной разведки Джона Рэтклиффа.
Рэтклифф на заседании Национального космического совета заявил, что Россия создает "потенциально опасную" ситуацию. В пример директор нацразведки привел российский спутник, который "осуществляет маневры" рядом с правительственным спутником США.
Рэтклифф выразил мнение, что аппарат может являться "космическим оружием". Политик также упомянул Китай, который начал осваивать космическое пространство. По мнению Рэтклиффа, КНР и РФ ведут работу над "разрушительным оружием", чтобы создать угрозу возможностям США.
По словам директора национальной разведки, поведение России не позволяет назвать ее "ответственной космической державой".
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