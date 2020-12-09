США обвинили Россию в «безответственных действиях» в космосе

Рэтклифф на заседании Национального космического совета заявил, что Россия создает "потенциально опасную" ситуацию. В пример директор нацразведки привел российский спутник, который "осуществляет маневры" рядом с правительственным спутником США.

Рэтклифф выразил мнение, что аппарат может являться "космическим оружием". Политик также упомянул Китай, который начал осваивать космическое пространство. По мнению Рэтклиффа, КНР и РФ ведут работу над "разрушительным оружием", чтобы создать угрозу возможностям США.

По словам директора национальной разведки, поведение России не позволяет назвать ее "ответственной космической державой".