США обвинили Россию в «безответственных действиях» в космосе

США назвали действия России в космическом пространстве "безответственным поведением", которое несет угрозу американским национальным интересам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу национальной разведки Джона Рэтклиффа.

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Рэтклифф на заседании Национального космического совета заявил, что Россия создает "потенциально опасную" ситуацию. В пример директор нацразведки привел российский спутник, который "осуществляет маневры" рядом с правительственным спутником США.

Рэтклифф выразил мнение, что аппарат может являться "космическим оружием". Политик также упомянул Китай, который начал осваивать космическое пространство. По мнению Рэтклиффа, КНР и РФ ведут работу над "разрушительным оружием", чтобы создать угрозу возможностям США.

По словам директора национальной разведки, поведение России не позволяет назвать ее "ответственной космической державой".

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Фото: facebook.com/Roscosmos
ТЕГИ:РоссияСШАРоскосмос
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