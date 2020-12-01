«Привлечь талантливую молодежь». Сколько зарабатывают в Роскосмосе?

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на вопрос своего читателя в фейсбуке, которого удивила вакансия инженера-конструктора в Центре имени Хруничева с зарплатой от 35 тысяч рублей. На московских предприятиях Роскосмоса таких зарплат нет, следует из ответа Рогозина. Там зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц.

Вместе с тем, глава Роскосмоса признал, что был вынужден директивно установить минимальную зарплату конструкторов на воронежском КБ химавтоматики. «Чтобы можно было привлечь талантливую молодежь», - пояснил Рогозин.

Упомянутый в обращении к главе Роскосмоса Центр имени Хруничева занимается производством ракет «Протон-М» и «Ангара». Напомним, «Протоны» известны целой чередой аварий, случившихся в прошлом десятилетии, «Ангара» - стоимостью запуска, который обходится вдвое дороже запуска «Протона».

Зарплата для инженера-конструктора ракетно-космической отрасли в 35 тысяч рублей объясняет довольно многое в нынешнем положении дел в этой сфере. Известно, к примеру, что в компании SpaceX Илона Маска зарплаты начинаются от 6,5 тысяч долларов в месяц. По текущему курсу это почти полмиллиона рублей. Плюс бесплатные обеды, кофе, йогурт и прочие приятные мелочи. Довольно благодатная почва для мотивационных речей о глобальной миссии компании.

Как уже писала НСН, основанная в 2002 году компания SpaceX уже в 2008-м заключила полуторамиллиардный контракт с НАСА на запуски ракеты-носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon. В этом году пилотируемый корабль Маска Crew Dragon успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС, а первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно вернулась на Землю. Маск в этом году вошел в десятку самых богатых людей мира – Forbes оценил его состояние в 69 миллиардов долларов.

В Роскосмосе тоже есть вполне приличные зарплаты. К примеру, Рогозин за 2018 год декларировал годовой доход в 29,5 миллиона рублей, из которых около 23,5 пришлись на зарплату. То есть около двух миллионов в месяц. В отчете за 2019 год на сайте корпорации значится доход ее гендиректора уже в 44 миллиона 130 тысяч. Без уточнения, какая часть этой суммы приходится на зарплату.

Конечно, не Илон Маск. Но и не инженер-конструктор, на вакансию которого с зарплатой в 35 тысяч обратили внимание главы Роскосмоса.

