США назвали «серьезной угрозой» космические разработки России и Китая

Возможности России и Китая в космическим пространстве вызывают опасения. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в интервью New York Times.

Он напомнил о наличии в вооружении Китая и России лазерных систем разных мощностей. По его словам, эта угроза «очень серьезная», так как лазеры могут уничтожать и повреждать спутники.