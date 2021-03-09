США назвали «серьезной угрозой» космические разработки России и Китая

Возможности России и Китая в космическим пространстве вызывают опасения. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в интервью New York Times.

Он напомнил о наличии в вооружении Китая и России лазерных систем разных мощностей. По его словам, эта угроза «очень серьезная», так как лазеры могут уничтожать и повреждать спутники.

Новое лазерное оружие создают в России

Реймонд также заявил, что Москва разработала спутник “матрешка”, который может уничтожить американские спутники.


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ФОТО: Американская лазерная пушка. Фото с сайта mignews.ru
ТЕГИ:СШАКитайРоссияКосмос
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