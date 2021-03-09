США назвали «серьезной угрозой» космические разработки России и Китая
9 марта 202110:19
Возможности России и Китая в космическим пространстве вызывают опасения. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в интервью New York Times.
Он напомнил о наличии в вооружении Китая и России лазерных систем разных мощностей. По его словам, эта угроза «очень серьезная», так как лазеры могут уничтожать и повреждать спутники.
Реймонд также заявил, что Москва разработала спутник “матрешка”, который может уничтожить американские спутники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru