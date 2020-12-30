Новое лазерное оружие создают в России
Лазерные комплексы для борьбы с дронами создаются в России, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.
Кроме того, такое оружие будет противодействовать оптическим и оптико-электронным средствам противника. «Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», - отметил он.
Также в России разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотных аппаратов. Криворучко напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы «Пересвет».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что лазерное оружие будет определять боевой потенциал российских вооруженных сил в XXI веке.
В апреле прошлого года в США был введен в строй десантный корабль USS Portland, на борту которого установлено лазерное вооружение.
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