США направят на Луну новый аппарат в феврале

Новый американский космический аппарат Nova-C с посадочным модулем запустят на Луну в середине февраля, сообщили в NASA.

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На естественный спутник Земли он доставит пять научно-исследовательских приборов.

Запуск будет произведен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Прилунение должно будет произойти в 300 километрах от Южного полюса Луны.

В случае успеха миссии, Nova-C станет первым частным американским аппаратом, совершившим посадку на Луне.

Ранее Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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