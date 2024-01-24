США направят на Луну новый аппарат в феврале
Новый американский космический аппарат Nova-C с посадочным модулем запустят на Луну в середине февраля, сообщили в NASA.
На естественный спутник Земли он доставит пять научно-исследовательских приборов.
Запуск будет произведен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Прилунение должно будет произойти в 300 километрах от Южного полюса Луны.
В случае успеха миссии, Nova-C станет первым частным американским аппаратом, совершившим посадку на Луне.
Ранее Япония посадила на Луну свой первый исследовательский модуль, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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