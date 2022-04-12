США и Индия начнут обмен данными по космосу
Министерства обороны США и Индии начнут с нынешнего года обмениваться данными по космосу, а также углубят сотрудничество в киберпространстве. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вашингтоне после двусторонних переговоров между главами оборонных и внешнеполитических ведомств.
Остин заявил о намерении начать новые обмены в области космической обороны между американским космическим командованием и Оборонным космическим агентством Индии. Также он сообщил о подписании двустороннего соглашения о ситуационной осведомленности в космической сфере.
Помимо прочего, США готовы начать проведение совместных тренировок и учений в сфере киберпространства позднее в этом году, а также расширить партнерство по обмену информацией во всех сферах ведения боевых действий.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты заключили соглашение с Индией о совместной работе над беспилотными летательными аппаратами воздушного базирования.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- США и Индия начнут обмен данными по космосу
- Ключевые индексы снизились к закрытию торгов на биржах США
- Помощник госсекретаря США посетит беженцев в Молдавии и Польше
- Молдавия пока не может вернуть долг «Газпрому»
- В Бельгии зарегистрирован первый случай заражения новым «омикрон-штаммом BA.4»
- Медведев назвал воровством попытку задержать российские картины на Западе
- Путин заявил канцлеру Австрии о намерении «решить» вопрос Донбасса, несмотря на санкции
- Байден пока не планирует поездок на Украину
- Глава Минздрава РФ заявил о запасах лекарств на 8-12 месяцев
- Франция объявила персонами нон-грата еще шесть дипломатов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru