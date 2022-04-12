США и Индия начнут обмен данными по космосу

Остин заявил о намерении начать новые обмены в области космической обороны между американским космическим командованием и Оборонным космическим агентством Индии. Также он сообщил о подписании двустороннего соглашения о ситуационной осведомленности в космической сфере.

Помимо прочего, США готовы начать проведение совместных тренировок и учений в сфере киберпространства позднее в этом году, а также расширить партнерство по обмену информацией во всех сферах ведения боевых действий.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты заключили соглашение с Индией о совместной работе над беспилотными летательными аппаратами воздушного базирования.

