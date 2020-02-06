Спускаемый аппарат корабля «Союз» успешно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-13» с участниками 61-й экспедиции на МКС успешно приземлился в степи Казахстана. Как пишет РИА Новости, на Землю вернулись рекордсменка по продолжительности полёта среди женщин американка Кристина Кук (328 дней), а также россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано.

Спускаемый аппарат приземлился юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, пишет RT. К месту посадки направлены поисково-спасательные отряды. В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своём Twitter, что «самочувствие экипажа удовлетворительное».

Добавим, корабль отстыковался от МКС в 8:50 по московскому времени. На станции продолжает работу экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир, пишет Газета.ру.