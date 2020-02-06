Спускаемый аппарат корабля «Союз» успешно приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-13» с участниками 61-й экспедиции на МКС успешно приземлился в степи Казахстана. Как пишет РИА Новости, на Землю вернулись рекордсменка по продолжительности полёта среди женщин американка Кристина Кук (328 дней), а также россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано.
Спускаемый аппарат приземлился юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, пишет RT. К месту посадки направлены поисково-спасательные отряды. В свою очередь, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своём Twitter, что «самочувствие экипажа удовлетворительное».
Добавим, корабль отстыковался от МКС в 8:50 по московскому времени. На станции продолжает работу экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Меир, пишет Газета.ру.
27 декабря прошлого года НСН писала, что Международная космическая станция выполнила на орбите два манёвра. Орбита МКС скорректирована с целью формирования оптимальных баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого «Союза МС-13» в феврале 2020-го. Оба маневра проведены российским Центром управления полетами с помощью двигателей «Прогресса МС-13», сообщает «Свободная пресса». Сейчас на МКС работают шесть членов экипажа, в том числе, двое россиян - Александр Скворцов и Олег Скрипочка.
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