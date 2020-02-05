Россиянин стал командиром МКС

Российский космонавт Олег Скрипочка назначен новым командиром Международной космической станции (МКС). Об этом заявили в Роскосмосе. Отмечается, что ранее этот пост занимал итальянец Лука Пармитано – он возглавлял экспедицию на станции с октября прошлого года.

Отмечается, что в среду, 5 февраля, завершилась «пересменка» экипажей. Пармитано и Скрипочка подписали акт передачи полномочий.