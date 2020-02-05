Россиянин стал командиром МКС
Российский космонавт Олег Скрипочка назначен новым командиром Международной космической станции (МКС). Об этом заявили в Роскосмосе. Отмечается, что ранее этот пост занимал итальянец Лука Пармитано – он возглавлял экспедицию на станции с октября прошлого года.
Отмечается, что в среду, 5 февраля, завершилась «пересменка» экипажей. Пармитано и Скрипочка подписали акт передачи полномочий.
Ранее НСН писала, что на Международной космической станции снова сломался туалет в американском сегменте, в результате для справления естественных надобностей астронавтам приходится ходить в гости к космонавтам. В настоящее время на станции установлены два туалета российского производства – один из них в модуле «Звезда», второй – в американском Tranquility.
В феврале прошлого года туалет в американском сегменте и вовсе прорвало. В результате астронавтам пришлось собирать 10 литров вытекшей воды. Команде пришлось устранять аварию всеми имеющимися на станции полотенцами, отмечает Life.ru.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В окружении Макрона признали бесполезность антироссийских санкций
- Голикова назвала дату прекращения чартерных рейсов между РФ и Китаем
- Мишустин назвал главную задачу правительства
- Путин потребовал закрывать аптеки, завышающие цены на маски
- Рошаль рассказал, что для россиян грипп опаснее коронавируса