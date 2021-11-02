Спецпредставитель Байдена прокомментировал ситуацию в космосе
Спецпредставитель американского президента по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт высказался о ситуации в космосе, сообщает RT.
По его словам, американские власти выступают за то, чтобы космос оставался сферой, свободной от конфликтов. США неоднократно отмечали, что Россия и Китай агрессивно разрабатывают и размещают технологии, они намерены расширить будущие конфликты на космическое пространство», — заявил спецпредставитель.
Как сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, ряд стран реализует курс на размещение оружия в космосе. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета заявил, что альянс не собирается размещать своё оружие в космосе.
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