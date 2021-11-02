Спецпредставитель Байдена прокомментировал ситуацию в космосе

По его словам, американские власти выступают за то, чтобы космос оставался сферой, свободной от конфликтов. США неоднократно отмечали, что Россия и Китай агрессивно разрабатывают и размещают технологии, они намерены расширить будущие конфликты на космическое пространство», — заявил спецпредставитель.

Как сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, ряд стран реализует курс на размещение оружия в космосе. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета заявил, что альянс не собирается размещать своё оружие в космосе.

