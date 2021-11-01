Зампостпреда РФ при ООН заявил о намерении ряда стран перенести оружие в космос

Ряд стран реализует курс на размещение оружия в космосе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Какие именно государства обдумывают возможность перенесения оружия в космос, Белоусов не уточнил.

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«Превращение космического пространства в арену вооруженного противостояния, чреватого перерасти в конфликты с катастрофическими последствиями для всего человечества» - цитирует Белоусова информагентство ТАСС.

По словам Белоусова, первостепенной задачей для всех стран сейчас является остановка гонки вооружения в космическом пространстве и сохранение его для мирных целей.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета заявил, что альянс не собирается размещать своё оружие в космосе.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ВойнаКосмосГенассамблея ООН
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