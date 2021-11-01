Зампостпреда РФ при ООН заявил о намерении ряда стран перенести оружие в космос

Ряд стран реализует курс на размещение оружия в космосе. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на заседании первого комитета Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Какие именно государства обдумывают возможность перенесения оружия в космос, Белоусов не уточнил.