SpaceX запустит к МКС свой грузовой Dragon

3 июня к Международной космической станции стартует очередной грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Илона Маска SpaceX, сообщает «Интерфакс».

Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС

Запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 на мысе Канаверал. Стыковка со станцией планируется в 5 июня.

Ранее сообщалось, что Cargo Dragon доставит на МКС две новые панели солнечных батарей IROSA. Их установят снаружи американского сегмента станции.

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Фото: nasa.gov
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