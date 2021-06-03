SpaceX запустит к МКС свой грузовой Dragon
3 июня 202104:30
3 июня к Международной космической станции стартует очередной грузовой космический корабль Cargo Dragon компании Илона Маска SpaceX, сообщает «Интерфакс».
Запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 на мысе Канаверал. Стыковка со станцией планируется в 5 июня.
Ранее сообщалось, что Cargo Dragon доставит на МКС две новые панели солнечных батарей IROSA. Их установят снаружи американского сегмента станции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru