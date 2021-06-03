SpaceX запустит к МКС свой грузовой Dragon

Запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 на мысе Канаверал. Стыковка со станцией планируется в 5 июня.

Ранее сообщалось, что Cargo Dragon доставит на МКС две новые панели солнечных батарей IROSA. Их установят снаружи американского сегмента станции.

