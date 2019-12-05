Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС
5 декабря 201920:49
Стало известно об успешном старте ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon (SpaceX) к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Интерфакс.
Старт ракеты произошел в 12:29 по местному времени во Флориде (20:29 мск). Отмечается, что это девятнадцатый пуск Cargo Dragon к МКС в рамках сотрудничества NASA и SpaceX.
По плану стыковка грузовика с МКС состоится в субботу 7 декабря. Корабль доставит на МСК продовольствие, а также необходимое для экспериментов на станции оборудование.
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