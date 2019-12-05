Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС

Старт ракеты произошел в 12:29 по местному времени во Флориде (20:29 мск). Отмечается, что это девятнадцатый пуск Cargo Dragon к МКС в рамках сотрудничества NASA и SpaceX.

По плану стыковка грузовика с МКС состоится в субботу 7 декабря. Корабль доставит на МСК продовольствие, а также необходимое для экспериментов на станции оборудование.











