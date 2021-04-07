SpaceX запустит группу из 60 интернет-спутников
Американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска планирует 7 апреля запустить и вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщает сайт Spaceflight Now.
Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 состоится в 12:34 по времени Восточного побережья США (в 19:34 мск) на мысе Канаверал.
Ранее 24 марта SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты, которая является возвращаемой, вернулась на Землю уже в шестой раз.
Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1383 космических аппаратов.
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