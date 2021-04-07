SpaceX запустит группу из 60 интернет-спутников

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 состоится в 12:34 по времени Восточного побережья США (в 19:34 мск) на мысе Канаверал.

Ранее 24 марта SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты, которая является возвращаемой, вернулась на Землю уже в шестой раз.

Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1383 космических аппаратов.

