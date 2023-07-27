SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3
Компания SpaceX перенесла запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3, запланированный на четверг. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.
Пуск должен был состояться в среду в 23:04 (6:06 четверга мск), однако был отменен за минуту до старта, пишет RT. Причины переноса запуска Falcon Heavy не уточняются.
«Команды готовятся к попытке запуска завтра, 27 июля; аппарат и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии», — отметили в SpaceX.
Jupiter 3 — крупнейший из телекоммуникационных спутников связи, аппарат может обеспечивать пропускную способность при высокоскоростном подключении к интернету до 500 гигабит в секунду.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru