SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты Falcon Heavy со спутником Jupiter 3

Компания SpaceX перенесла запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с американским спутником Jupiter 3, запланированный на четверг. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

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Пуск должен был состояться в среду в 23:04 (6:06 четверга мск), однако был отменен за минуту до старта, пишет RT. Причины переноса запуска Falcon Heavy не уточняются.

«Команды готовятся к попытке запуска завтра, 27 июля; аппарат и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии», — отметили в SpaceX.

Jupiter 3 — крупнейший из телекоммуникационных спутников связи, аппарат может обеспечивать пропускную способность при высокоскоростном подключении к интернету до 500 гигабит в секунду.

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ФОТО: РИА Новости / Джоэл Ковски
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