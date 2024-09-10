SpaceX запустила ракету Falcon 9 с миссией Polaris Dawn

SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех астронавтов коммерческой миссии Polaris Dawn, трансляция ведется на странице SpaceX в X (ранее Twitter).

Запуск состоялся в 5:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди, штат Флорида.

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Изначально запуск планировался на 26 августа, однако SpaceX три раза переносила его, чтобы дождаться более благоприятного прогноза погоды и провести дополнительные проверки.

В рамках миссии Polaris Dawn экипаж направляется на околоземную орбиту, где должен состояться первый в истории выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос. Миссия продлится пять суток.

Ранее компания SpaceX вывела на орбиту группу спутников-«шпионов» для американского Национального разведывательного управления (NRO), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: SpaceX
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