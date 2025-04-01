SpaceX запустила первую в истории пилотируемую миссию над полюсами Земли
Космический корабль Crew Dragon с частными путешественниками отправился в первый в истории полёт над Северным и Южным полюсами Земли. Корабль компании SpaceX миллиардера Илона Маска с миссией Fram2 стартовал с мыса Канаверал во Флориде, где расположен космический центр имени Кеннеди в 04:46 по московскому времени 1 апреля.
Коммерческую миссию финансировал китайско-мальтийский криптовалютный миллиардер Чунь Ван. Он сам возглавляет экипаж, в который также входят инженер в области арктической робототехники из Германии Рабеа Патрисия Рогге, австралийский полярный исследователь Эрик Филипс и режиссер из Норвегии Яннике Миккельсен.
Корабль поднялся на высоту около 440 км над Землёй для исследования полярных областей Земли. Миссия продлится от трех до пяти дней. Её участники будут собирать данные о полярных ледяных шапках и климатических особенностях этих отдаленных районов, изучат похожее на полярное сияние атмосферное явление «Стив».
По итогам должна быть получена ценная информация о последствиях изменения климата. Частные исследователи внесут вклад в изучение самых экстремальных сред планеты.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», запуск Fram изначально планировался на конец 2024 года, но был перенесен на нынешнюю весну. Миссия получила название в честь норвежского исследовательского корабля Fram, который был построен в конце XIX века для миссий в Арктике и Антарктике.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Берлине экоактивисты облили голубой краской здание салона Tesla
- Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке
- Шериф сделал первое заявление после обнаружения тел экс-главы Bloomberg с семьей
- В ЦБ заявили об отсутствии критических барьеров в тестировании цифрового рубля
- ВСУ дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры РФ за прошедшие сутки
- В Самаре сотрудника театра заподозрили в хищении 1,6 млн рублей на постановке балета
- Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» открылся в Москве
- Швейцария сняла санкции с трех связанных с Россией объектов недвижимости
- СМИ: Актер Калюжный получил отсрочку от службы в армии до мая
- Космонавт Вагнер пошутил с МКС над «плоскоземельщиками»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru