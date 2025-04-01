SpaceX запустила первую в истории пилотируемую миссию над полюсами Земли

Космический корабль Crew Dragon с частными путешественниками отправился в первый в истории полёт над Северным и Южным полюсами Земли. Корабль компании SpaceX миллиардера Илона Маска с миссией Fram2 стартовал с мыса Канаверал во Флориде, где расположен космический центр имени Кеннеди в 04:46 по московскому времени 1 апреля.

Коммерческую миссию финансировал китайско-мальтийский криптовалютный миллиардер Чунь Ван. Он сам возглавляет экипаж, в который также входят инженер в области арктической робототехники из Германии Рабеа Патрисия Рогге, австралийский полярный исследователь Эрик Филипс и режиссер из Норвегии Яннике Миккельсен.