SpaceX запустила первую в истории пилотируемую миссию над полюсами Земли

Космический корабль Crew Dragon с частными путешественниками отправился в первый в истории полёт над Северным и Южным полюсами Земли. Корабль компании SpaceX миллиардера Илона Маска с миссией Fram2 стартовал с мыса Канаверал во Флориде, где расположен космический центр имени Кеннеди в 04:46 по московскому времени 1 апреля.

Коммерческую миссию финансировал китайско-мальтийский криптовалютный миллиардер Чунь Ван. Он сам возглавляет экипаж, в который также входят инженер в области арктической робототехники из Германии Рабеа Патрисия Рогге, австралийский полярный исследователь Эрик Филипс и режиссер из Норвегии Яннике Миккельсен.

Корабль поднялся на высоту около 440 км над Землёй для исследования полярных областей Земли. Миссия продлится от трех до пяти дней. Её участники будут собирать данные о полярных ледяных шапках и климатических особенностях этих отдаленных районов, изучат похожее на полярное сияние атмосферное явление «Стив».

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По итогам должна быть получена ценная информация о последствиях изменения климата. Частные исследователи внесут вклад в изучение самых экстремальных сред планеты.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», запуск Fram изначально планировался на конец 2024 года, но был перенесен на нынешнюю весну. Миссия получила название в честь норвежского исследовательского корабля Fram, который был построен в конце XIX века для миссий в Арктике и Антарктике.

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Фото: twitter.com/SpaceX
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