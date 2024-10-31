SpaceX вывела на орбиту 200-ю по счету группу спутников Starlink

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 14-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

В рамках проекта Starlink компания SpaceX с мая 2019 года запустила уже более семи тысяч таких спутников. Часть из них сошла с орбиты или вышла из строя. Свыше 6,4 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии, передает «Радиоточка НСН».

