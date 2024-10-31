SpaceX вывела на орбиту 200-ю по счету группу спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Отмечается, что это уже 200-й вывод на орбиту интернет-спутников Starlink. Запуск ракеты осуществлялся с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через час после запуска спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

SpaceX вывела на орбиту Земли партию из 20 спутников Starlink

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 14-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

В рамках проекта Starlink компания SpaceX с мая 2019 года запустила уже более семи тысяч таких спутников. Часть из них сошла с орбиты или вышла из строя. Свыше 6,4 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: SpaceX
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