SpaceX вывела на орбиту 200-ю по счету группу спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Отмечается, что это уже 200-й вывод на орбиту интернет-спутников Starlink. Запуск ракеты осуществлялся с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через час после запуска спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 14-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.
В рамках проекта Starlink компания SpaceX с мая 2019 года запустила уже более семи тысяч таких спутников. Часть из них сошла с орбиты или вышла из строя. Свыше 6,4 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии, передает «Радиоточка НСН».
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