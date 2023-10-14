SpaceX впервые успешно запустила миссию NASA к астероиду Психея
Межпланетная автоматическая станция Psyche отправилась в космос на ракете-носителе Falcon Heavy, сообщает NASA в своем блоге.
Отмечается, что станция должна будет преодолеть 3,6 млрд километров. Psyche названа в честь астероида Психея, который находится в поясе между Марсом и Юпитером.
Полет к Psyche - первая попытка жителей Земли изучить космическое тело, которое по большей части состоит не из камня и льда, а из металла. Ученые рассчитывают, что изучение железоникелевого космического тела поможет им больше узнать о формировании Солнечной системы.
Ранее выходы астронавтов в открытый космос по американской программе Международной космической станции, которые должны были состояться в этом месяце, были вынужденно отменены, напоминает «Радиоточка НСН». Решение принято в связи с утечкой охлаждающей жидкости российского лабораторного модуля «Наука».
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