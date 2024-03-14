SpaceX в третий раз запустила ракету Starship
14 марта 202417:22
Компания SpaceX осуществила третий тестовый запуск сверхтяжёлой ракеты Starship. Прямая трансляция велась на сайте компании.
Старт был осуществлён в 16:25 мск 14 марта с собственной площадки SpaceX - космодрома в Бока-Чика на побережье Техаса (США).
В пресс-службе компании указали, что старт и первая фаза полёта прошли идеально.
Ранее в SpaceX заявили, что авария в ходе второго запуска многоразовой двухступенчатой системы Starship произошла из-за засорения фильтра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru