SpaceX в третий раз запустила ракету Starship

Старт был осуществлён в 16:25 мск 14 марта с собственной площадки SpaceX - космодрома в Бока-Чика на побережье Техаса (США).

В пресс-службе компании указали, что старт и первая фаза полёта прошли идеально.

Ранее в SpaceX заявили, что авария в ходе второго запуска многоразовой двухступенчатой системы Starship произошла из-за засорения фильтра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

