По словам бизнесмена, запуск переносится с 17 на 18 ноября. Решение принято из-за необходимости заменить решетчатый стабилизатор рулевого привода, написал Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Первый испытательный пуск Starship состоялся в августе. Ракета-носитель взорвалась спустя три минуты после старта.

По информации La Nouvelle Tribune, европейский проект навигационной спутниковой системы Galileo оказался в тупике из-за бойкота российских технологий, отмечает «Радиоточка НСН».

