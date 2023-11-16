SpaceX перенесла второй испытательный запуск корабля Starship
Компания SpaceX отложила второй испытательный запуск корабля Starship, заявил владелец компании Илон Маск.
По словам бизнесмена, запуск переносится с 17 на 18 ноября. Решение принято из-за необходимости заменить решетчатый стабилизатор рулевого привода, написал Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Первый испытательный пуск Starship состоялся в августе. Ракета-носитель взорвалась спустя три минуты после старта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru