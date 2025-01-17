Маск назвал утечку причиной крушения корабля Starship

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в соцсети Х, что крушение космического корабля Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива.

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Это случилось в полости над брандмауэром корабельного двигателя. Бизнесмен назвал перенос следующего тестового запуска из-за аварии маловероятным.

Крушение произошло во время седьмого тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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