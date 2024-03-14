SpaceX получила разрешение на третий испытательный полет Starship

Уточняется, что запуск может состояться 14 марта в любое время. Для этого будет использовано 110-минутное «окно», которое откроется в четверг после 16:00 мск.

В SpaceX указали, что трансляция запуска начнётся примерно за 30 минут до старта на сайте компании.

Первый полёт Starship в 2023 году завершился взрывом ракеты, пишет журнал «Профиль». В SpaceX отметили, что сделали это преднамеренно из-за неполадок с несколькими силовыми установками.

Второй запуск Starship также завершился неудачей, так как была потеряна вторая ступень ракеты, сообщает RT.