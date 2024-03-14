SpaceX получила разрешение на третий испытательный полет Starship

Федеральные регулирующие органы США (FAA) разрешили компании SpaceX выполнить третий испытательный полёт свертяжёлой ракеты Starship, сообщает CNN.

Маск заявил, что на восстановление стартовой площадки Starship уйдет до двух месяцев

Уточняется, что запуск может состояться 14 марта в любое время. Для этого будет использовано 110-минутное «окно», которое откроется в четверг после 16:00 мск.

В SpaceX указали, что трансляция запуска начнётся примерно за 30 минут до старта на сайте компании.

Первый полёт Starship в 2023 году завершился взрывом ракеты, пишет журнал «Профиль». В SpaceX отметили, что сделали это преднамеренно из-за неполадок с несколькими силовыми установками.

Второй запуск Starship также завершился неудачей, так как была потеряна вторая ступень ракеты, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:РакетаКосмический КорабльИлон МаскSpacex

Горячие новости

Все новости

партнеры