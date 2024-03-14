SpaceX получила разрешение на третий испытательный полет Starship
Федеральные регулирующие органы США (FAA) разрешили компании SpaceX выполнить третий испытательный полёт свертяжёлой ракеты Starship, сообщает CNN.
Уточняется, что запуск может состояться 14 марта в любое время. Для этого будет использовано 110-минутное «окно», которое откроется в четверг после 16:00 мск.
В SpaceX указали, что трансляция запуска начнётся примерно за 30 минут до старта на сайте компании.
Первый полёт Starship в 2023 году завершился взрывом ракеты, пишет журнал «Профиль». В SpaceX отметили, что сделали это преднамеренно из-за неполадок с несколькими силовыми установками.
Второй запуск Starship также завершился неудачей, так как была потеряна вторая ступень ракеты, сообщает RT.
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