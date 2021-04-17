SpaceX планирует отправлять астронавтов NASA на Луну

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, выиграла тендер NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Светлое только будущее». Названы достижения «Роскосмоса» при Рогозине

По словам главы программы пилотируемых полетов Кэти Лудерс, это стало "еще одним потрясающим шагом" к "возвращению на Луну". Отмечается, что конкурентами компании также былм В конкурсе на его финальном этапе также участвовали компания самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая свои усилия с рядом других компаний, и корпорация Dynetics.

SpaceX по аналогичному контракту выполняет пилотируемые полеты на МКС на космическом судне Crew Dragon. В настоящий момент в компании разрабатывается многоразовый пилотируемый корабль Starship.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Илон МаскСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры