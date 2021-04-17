SpaceX планирует отправлять астронавтов NASA на Луну
Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, выиграла тендер NASA на доставку астронавтов на поверхность Луны. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы программы пилотируемых полетов Кэти Лудерс, это стало "еще одним потрясающим шагом" к "возвращению на Луну". Отмечается, что конкурентами компании также былм В конкурсе на его финальном этапе также участвовали компания самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая свои усилия с рядом других компаний, и корпорация Dynetics.
SpaceX по аналогичному контракту выполняет пилотируемые полеты на МКС на космическом судне Crew Dragon. В настоящий момент в компании разрабатывается многоразовый пилотируемый корабль Starship.
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