SpaceX планирует отправлять астронавтов NASA на Луну

По словам главы программы пилотируемых полетов Кэти Лудерс, это стало "еще одним потрясающим шагом" к "возвращению на Луну". Отмечается, что конкурентами компании также былм В конкурсе на его финальном этапе также участвовали компания самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Blue Origin, объединившая свои усилия с рядом других компаний, и корпорация Dynetics.

SpaceX по аналогичному контракту выполняет пилотируемые полеты на МКС на космическом судне Crew Dragon. В настоящий момент в компании разрабатывается многоразовый пилотируемый корабль Starship.

