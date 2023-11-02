Маск заявил о достижении Starlink безубыточности
Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что его спутниковая система Starlink достигла безубыточности.
«Starlink достиг безубыточности финансовых потоков», - написал бизнесмен на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Маск поблагодарил команду Starlink за работу. По его словам, на систему приходится уже большинство активных спутников.
Компания Маска SpaceX 24 сентября запустила ракеты Falcon 9 с 22 спутниками Starlink. Ранее сообщалось, что бизнесмен передал часть системы под контроль Пентагона, передает «Радиоточка НСН».
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