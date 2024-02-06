SpaceX перенесла отстыковку Crew Dragon от МКС
Компания SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем от Международной космической станции на неопределенный срок. Об этом говорится в заявлении организации в социальной сети X.
Ранее SpaceX сообщила, что отстыковка Crew Dragon от МКС состоится не ранее 6 февраля, напоминает RT.
«Из-за продолжающейся неблагоприятной погоды у побережья Флориды Dragon не будет проводить отстыковку от МКС во вторник», — указали в компании.
Как отметили в SpaceX, корабль и экипаж «по-прежнему в порядке», специалисты продолжат следить за погодой на предмет новой возможности для отстыковки.
Миссия Ax–3 на корабле Crew Dragon, в состав которой вошли итальянец Вальтер Вилладей, швед Маркус Вандт и первый гражданин Турции, который побывает в космосе, Альпер Гезеравчи, отправилась к МКС 19 января. Капитан экипажа — астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.
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