SpaceX перенесла отстыковку Crew Dragon от МКС

Ранее SpaceX сообщила, что отстыковка Crew Dragon от МКС состоится не ранее 6 февраля, напоминает RT.

«Из-за продолжающейся неблагоприятной погоды у побережья Флориды Dragon не будет проводить отстыковку от МКС во вторник», — указали в компании.

Как отметили в SpaceX, корабль и экипаж «по-прежнему в порядке», специалисты продолжат следить за погодой на предмет новой возможности для отстыковки.

Миссия Ax–3 на корабле Crew Dragon, в состав которой вошли итальянец Вальтер Вилладей, швед Маркус Вандт и первый гражданин Турции, который побывает в космосе, Альпер Гезеравчи, отправилась к МКС 19 января. Капитан экипажа — астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

