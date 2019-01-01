SpaceX отчиталась об успешном выведении на орбиту 60 спутников

Американская компания SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников. Это первая группа из проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика. Об удачном выводе компания сообщила в Twitter, передает RT.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками был осуществлен в 2:30 по местному времени (05:30 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает РИА ФАН.

Глава SpaceX Илон Маск ранее сообщил в Twitter, что эта миссия Starlink будет самым тяжелым грузом для SpaceX. Его общая масса составит 18,5 тонны.

Всего компания запланировала запуск 12 тысяч спутников в рамках этой миссии. Там рассчитывают, что они обеспечат интернетом жителей Земли.

Ранее вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в эфире НСН заявил о том, что Вашингтону придется вернуться к сотрудничеству с «Роскосмосом» после аварии Crew Dragon.

