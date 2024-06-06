SpaceX: Корабль Starship завершил четвертый испытательный полет

Компания Илона Маска SpaceX объявила об успешном окончании четвёртого испытательного полёта космического корабля Starship.

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В сообщении говорится, что многоразовая транспортная система совершила «контролируемое приводнение» в Индийском океане.

«Несмотря на потерю многих частей обшивки и повреждения откидного борта, Starship прошёл все испытание вплоть до мягкого приводнения в индийском океане», - написал в соцсетях Маск.

Ранее в NASA заявили об успешном запуске ракеты-носителя Atlas V, который впервые вывел на орбиту корабль Starliner с экипажем, сообщает «Свободная пресса».

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