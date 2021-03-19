SpaceX изменила дату запуска прототипа своего корабля

Глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что корабль с серийным номером "SN11" "почти готов" к испытаниям, однако полет перенесли на следующую неделю. Отмечается, что корабль уже был установлен на полигоне на юго-востоке штата Техас.

Агентство передает, что до запуска двигатели аппарата пройдут статические огневые испытания. В случае положительного результата будет принято решение о запуске.

Планируется, что во время испытательного полета корабль достигнет высоты 10 км, отключит двигатели, затормозит, а затем вновь запустит двигатели и произведет мягкую посадку обратно на площадку. Ожидаемое время полета составит около шести с половиной минут.

