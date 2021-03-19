SpaceX изменила дату запуска прототипа своего корабля
Дата испытания очередного прототипа корабля Starship для пилотируемых полетов на Луну и Марс, который создает компания SpaceX, изменена. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Spaceflight Insider.
Глава SpaceX Илон Маск ранее заявлял, что корабль с серийным номером "SN11" "почти готов" к испытаниям, однако полет перенесли на следующую неделю. Отмечается, что корабль уже был установлен на полигоне на юго-востоке штата Техас.
Агентство передает, что до запуска двигатели аппарата пройдут статические огневые испытания. В случае положительного результата будет принято решение о запуске.
Планируется, что во время испытательного полета корабль достигнет высоты 10 км, отключит двигатели, затормозит, а затем вновь запустит двигатели и произведет мягкую посадку обратно на площадку. Ожидаемое время полета составит около шести с половиной минут.
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