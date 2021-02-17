Директор «Прогресса» сравнил разработки Маска с ракетами Третьего рейха

Уровень ракетных технологий SpaceX не далеко ушел от химических ракет, которые для Третьего рейха делал конструктор Вернер фон Браун, заявил в интервью «Российской газете» гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По словам Баранова, гендиректор SpaceX Илон Маск просто применил старые технологии новым образом. Но сравнивать Маска с советским авиаконструктором Сергеем Королевым не стоит.

«Ракета на химическом топливе, ну садится она у него, и что? Фон Браун еще в 40-е годы прошлого века делал такую же ракету, но она у него не садилась. Не было задачи», - сказал Баранов.

Немецкий конструктор Вернер фон Браун в конце Второй мировой войны впервые в мире разработал баллистическую ракету дальнего действия "Фау-2". После разгрома Германии в войне фон Брауна вывезли в США, где он создавал американскую космическую программу.

