С «Байконура» стартовал «Союз» с британскими спутниками OneWeb

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома «Байконур», сообщает РИА Новости.

Стало известно о переносе старта «Союза» с Байконура

Старт удалось осуществить с третьего раза. Первый раз пуск перенесли 19 августа из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз - 20 августа из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.

Развоз спутников по орбите займет 3 часа 45 минут. Спутники будут отделяться от разгонного блока группами.

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома «Байконур» в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288.

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ФОТО: РИА Новости/Олег Урусов
ТЕГИ:КосмосСпутникиБайконур
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