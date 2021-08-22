С «Байконура» стартовал «Союз» с британскими спутниками OneWeb

Старт удалось осуществить с третьего раза. Первый раз пуск перенесли 19 августа из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз - 20 августа из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.

Развоз спутников по орбите займет 3 часа 45 минут. Спутники будут отделяться от разгонного блока группами.

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома «Байконур» в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288.

