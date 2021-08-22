С «Байконура» стартовал «Союз» с британскими спутниками OneWeb
Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома «Байконур», сообщает РИА Новости.
Старт удалось осуществить с третьего раза. Первый раз пуск перенесли 19 августа из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз - 20 августа из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.
Развоз спутников по орбите займет 3 часа 45 минут. Спутники будут отделяться от разгонного блока группами.
Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома «Байконур» в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+63 050 / сут.
Умерли
175 тыс.+2 373 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+65 015 / сут.
- Девять человек задержаны у здания ФСБ на Лубянке
- С «Байконура» стартовал «Союз» с британскими спутниками OneWeb
- Хуснуллин: под Азовским морем добыта первая партия воды для водоснабжения Крыма
- Взрыв в московской квартире: двое погибших
- 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Энгельсе
- На МКАД затруднено движение из-за автоаварии с грузовиком
- Российских водителей предупредили об изменении дорожных знаков с 1 сентября
- МИД РФ предупредил о подготовке жесткого ответа на санкции США из-за Навального и «Северного потока-2»
- Захарова указала Польше на прямой «вклад» в миграционный кризис в Европе
- Синоптики предупредили жителей российского юга о «погодном проклятии»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru